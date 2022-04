Chiara Ferragni, il post su Instagram per i figli commuove il web

di Niccolò Dainelli

Non è tutto oro quello che luccica. La vita di Chiara Ferragni non è fatta solo di successo, soldi, bei vestiti e riflettori puntati. Dopo aver affrontato il difficile periodo legato alla malattia al pancreas di suo marito Fedez, la fashion blogger più famosa al mondo è anche una mamma a tempo pieno. E c'è qualcosa che spezza il cuore di mamma Chiara.

Chiara Ferragni è appena volata in Messico per un progetto speciale. E, con l’occasione, su Instagram ha voluto parlare a cuore aperto di quanto sia difficile essere una mamma lavoratrice come lei. Dedicando parole molto toccanti ai figli Leone e Vittoria, che stanno commuovendo il web.

LAVORO CROCE E DELIZIA

Oltre ad essere un’imprenditrice che non ha bisogno di presentazioni, con un successo a livello planetario, Chiara Ferragni è anche una mamma. Considerata l'influencer più famosa non solo d’Italia, ma del mondo intero, è solita documentare sui social ogni dettaglio della sua quotidianità, dalle riunioni in ufficio ai successi professionali, passando per gli esilaranti siparietti familiari col marito Fedez e alla quotidinaità con i suoi due piccoli amori.

Ma Chiara Ferragni è anche e soprattutto una mamma amorevole che cerca, appena ne ha la possibilità, di trascorrere ogni istante del suo (poco) tempo libero con i figli Leone e Vittoria. Non solo: come ogni genitore comune, lontano dai jet set e dalla mondanità, anche lei si sente in colpa e frustrata quando il lavoro la costringe a stare lontano dalla famiglia, specie in un momento delicato come questo, dopo l'operazione di Fedez. Il post commovente che ha condiviso nelle ultime ore su Instagram ne è la riprova.

Chiara Ferragni è volata oltreoceano per dedicarsi ad alcuni progetti speciali e al momento top secret. È da poco sbarcata in Messico e nei prossimi giorni sarà a New York. Una gran bella soddisfazione sul piano professionale. Eppure, ogni volta che lascia casa, Chiara prova emozioni contrastanti, in un mix di gioia e dolore. La lontananza dai piccoli Leone e Vittoria brucia, anche se mamma Chiara li sente e li vede quotidianamente tramite videochat: la presenza fisica, la possibilità di abbracciarli, baciarli e coccolarli è, però, tutt’altra cosa.

E proprio per questi motivi, Chiara Ferragni, a poche ore dalla sua partenza pubblica un post che commuove tutti. «La prima foto - si legge nel messaggio in inglese, a corredo delle immagini - è stata scattata ieri sera, mentre la seconda è stata scattata a gennaio 2020, subito prima di un lavoro in Messico (proprio come oggi)».

«Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi - continua la Ferragni -. Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, sono l’amministratore delegato delle mie aziende e questa è una rarità in un mondo pieno di uomini ai posti di potere. Allo stesso tempo, essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per loro».

