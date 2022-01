Chiara Ferragni, gita fuori porta all'Acquario di Genova con Leone e Vittoria

Gita fuori porta per Chiara Ferragni. Ci vuole tempo per smaltire lo stress post Covid e ognuno lo fa a modo proprio. Così, dopo un soggiorno da sogno a Crans-Montana, Svizzera, insieme a tutta la famiglia, oggi l'imprenditrice digitale si è concessa un po' di svago con i piccoli Leone e Vittoria. Mentre Fedez ha preferito restare a Milano, Chiara e la madre Marina Di Guardo hanno accompagnato i bambini a conoscere più da vicino il mondo degli animali marini.

Leone all'Acquario di Genova.

«Leo voleva così tanto ritornare all'Acquario di Genova che ci siamo andati» ha scritto Chiara Ferragni accanto a una sequenza di scatti che ritraggono Leone e Vittoria intenti ad ammirare le vasche piene di pesci. Come ha ribadito l'influencer, per i bambini non era la prima volta all'acquario, ma è chiaro che trovarsi a pochi centimetri da un magnifico esemplare di delfino faccia sempre un certo effetto, specialmente sui più piccoli.

Mentre Leone si muoveva curioso da una vasca all'altra appoggiando le mani al vetro e scrutando le specie marine, dal suo passeggino la piccola Vittoria, di appena dieci mesi, guardava stupita i pesci, sgranando gli occhi dalla meraviglia. Per la gioia di mamma Chiara e nonna Marina, la piccola avventura familiare è riuscita a meraviglia!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 23:26

