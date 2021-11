Chiara Ferragni lancia la sua prima collezione di gioielli (ed è già un successo)

Chiara Ferragni segna un altro colpo. Dopo il lancio della prima linea bebè in concomitanza con la nascita della piccola Vittoria, e il debutto nell'universo della lingerie, l'influencer italiana più famosa del mondo presenta la sua prima collezione di gioielli: una linea composta da bracciali, anelli ed orecchini color oro e color argento. A mostrarli in anteprima è stata proprio lei sul suo profilo Instagram.

La presentazione della primissima collezione di gioielli Chiara Ferragni arriva direttamente dal suo quartier generale, dove è stato recentemente celebrato il 12esimo anniversario del suo blog The Blonde Salad. La collezione di gioielli Chiara Ferragni Collection si prospetta già come il più chic (e shiny) dei surplus per i look moda Autunno 2021. Si divide in due linee: la Heart Collection e la Bossy Chain. Nella prima, il colore dominante è l'argento, impreziosito da cristalli bianchi che brillano di luce propria: ci sono i sottilissimi bracciali tennis con cristalli in fila uno accanto all'altro, collane con piccolo charm centrale a forma di cuore, un collier (che ci lascia immaginare già styling con abiti dai profondissimi scolli a barca) e anelli coordinati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 13:25

