Chiara Ferragni compie un gesto che spiazza Fedez: «Oggi è un brutto giorno...»

L'influencer più famosa del mondo ha sorpreso il marito con una notizia del tutto inaspettata. Notizia che ha il sapore di una rivincita. Ma andiamo con ordine.Da tempo, il rapper faceva ingelosire la moglie "sbattendole in faccia" i like ricevuti da Jennifer Aniston. E per sottolineare l'evento, Fedez buttava a terra i microfoni giocattolo di Leone, facendo infuriare Chiara. Adesso la rivincita.- chiede maliziosa -». Fedez con la faccia visibilmente allibita riesce solo a dire «». Poi commenta ironico su Instagram: «». La simpatica gag dei Ferragnez entra in trend topic su Twitter.