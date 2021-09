Chiara Ferragni, il gesto "choc" di Leone alla sorellina Vittoria. Fedez s'infuria: «Non si fa!»

Chiara Ferragni , il gesto "choc" di Leone alla sorellina Vittoria. Fedez lo rimprovera: «Non si fa!». Ieri il rapper milanese ha condiviso un video super tenero sui figlioletti Leone (3 anni e mezzo) e Vittoria (quasi 6 mesi). Nel filmato, postato sulle stories di Instagram, la secondogenita si trova nella ciambella da bebè per stare seduta sul pavimento.

Mamma Chiara e papà Federico la riprendono. In quel momento passa Leone vicino alla bimba che tenta di afferrare il braccio del fratellino. Fedez, intenerito, commenta: «Lei è totalmente innamorata». A quel punto, il gesto inaspettato del primogenito. Leone, infatti, non avrebbe apprezzato le "coccole a sorpresa" e si sarebbe pulito il braccino nel punto in cui Vittoria lo aveva toccato.

Leone e Vittoria

Papà Federico lo rimprovera: «Leone ma non devi pulirti». Gli fa eco mamma Chiara Ferragni: «Lei ti ama...». Neanche a dirlo, il tenero video del primogenito geloso fa il giro del web. Leone colpisce ancora.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 19:36

