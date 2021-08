Chiara Ferragni , la prima foto di Vittoria in spiaggia in Sardegna. Un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile...». I Ferragnez al completo (Fedez, Chiara Ferragni, Leone e Vittoria) sono sbarcati in Costa Smeralda, a Porto Cervo, per le loro tradizionali vacanze estive.

Dopo i primi giorni trascorsi nella piscina della villa di lusso presa in affitto, oggi i Ferragnez sono stati in spiaggia. Chiara Ferragni ha documentato tutto con una tenera gallery su Instagram. Nelle foto, baby Vittoria (quattro mesi) posa sul bagnasciuga, in braccio a mamma Chiara. La bimba non indossa un costumino, ma un bel vestitino a fiori, forse per ripararla dal sole.

Le dolci foto fanno subito il giro del web. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Siete bellissime, Vitto è super tenera». Ma un dettaglio fa storcere il naso agli utenti: «La foto non rende giustizia al mare della Sardegna... Non è limpido». E ancora: «Ma in che spiaggia siete?». E c'è chi ci scherza su: «Sembra il Gange». Probabilmente la luce o i filtri social hanno reso più scure le acque cristalline sarde. E ai fan non sfugge niente. La vacanza da sogno continua.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 22:49

