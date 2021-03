di E.C.

Chiara Ferragni , la prima foto di Vittoria a casa. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». Oggi, Chiara Ferragni, Fedez e Baby V hanno lasciato la clinica Mangiagalli di Milano e sono tornati a casa. Come riportato da Leggo , c'è stato il primo incontro tra Leone e la sorellina neonata.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Leone incontra Vittoria ma qualcosa va storto... Fedez incredulo: «È nero...»

L'imprenditrice digitale e il rapper hanno documentato il ritorno a casa con foto e video condivisi su Instagram. Ad accoglierli, una marea di fiori rosa inviati da amici e parenti, che hanno riempito il lussuoso attico di City Life. Tra gli scatti condivisi, anche un tenero primo piano di Vittoria. Nella tenera immagine, la bimba, elegantissima nella sua tutina Chiara Ferragni Collection, dorme tranquilla sulle gambe di mamma Chiara.

Ma ad attrarre l'attenzione dei fan, è un dettaglio in particolare: «Ma è uguale al padre». E ancora: «È identica, sembra una piccola Federica». I follower non hanno dubbi. Se Leone assomiglia a mamma Chiara, Vittoria è identica a papà Fedez. E i meme con il confronto tra papà e figlia fanno il giro dei social. In ogni caso, il tenero scatto fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA