Chiara Ferragni e la foto di profilo in costume. Fan al vetriolo: «Una tavola da surf è più sensuale». Lei reagisce così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli haters l'attaccano e lei reagisce. L'influencer più famosa del mondo, in vacanza in Polinesia con il marito, ha postato uno scatto che ha fatto discutere. Nell'immagine, Chiara indossa un costume intero rosso ed è in piedi in mezzo al mare.», commenta un hater, facendo riferimento non elegante al décolleté di Chiara Ferragni. Ma l'influncer non gliele manda a dire e replica così: «».La risposta piccata di Chiara Ferragni conquista quasi. Con buona pace degli haters.