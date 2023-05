Chiara Ferragni, critiche per la foto (quasi) nuda: «Questa è pornografia», scrivono gli hater

di Redazione web

Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie allo specchio. Nulla di nuovo per l'influencer che usa i social per raccontare tutta la sua vita, se non che per un dettaglio. La foto, infatti, la ritrae nuda con solo un perizoma bianco addosso. «Non è necessario pubblicare queste foto se non pubblicizzi neanche la mutanda», le scrivono i follower. E la pioggia di critiche continua per l'imprenditrice che si mostra senza veli sul suo profilo Instagram.

Pioggia di critiche per Chiara Ferragni

Proprio in queste ore, Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie allo specchio che la vede protagonista con indosso solo un perizoma bianco. L'imprenditrice digitale, da sempre mostra la sua vita quotidiana sul suo profilo Instagram. Nulla di nuovo per Chiara che però, per alcuni hater, questa volta ha esagerato.

Il selfie, infatti, la ritrae nuda con solo gli slip, presumibilmente in un camerino di negozio o in una cabina armadio.

Numerose le critiche in pochissimo tempo ricevute per uno scatto del genere.

Ma fa ancora scalpore?

Effettivamente alcune di queste critiche sostengono che tutti ormai conosciamo il corpo di Chiara Ferragni e che non è la prima volta che pubblica una foto di questo tipo o in simili "vesti".

«Disperata, sei arrivata quasi al pornografico» e, ancora, «Ma non ti vergogni più di nulla?», sono solo alcuni dei commenti che l'imprenditrice ha ricevuto. C'è anche chi la difende, però, sostenendo che la libertà di esprimersi passi attraverso forme di questo tipo e che in uno scatto del genere, tutto sommato, non c'è niente di male.

Se vi sia un reale senso dietro questa immagine, lei non lo ha spiegato. Intanto, se ne frega e sorridendo continua a pubblicare i suoi abituali contenuti sui social.

