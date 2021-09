Chiara Ferragni, l'ultima foto hot è in lingerie trasparente, i followers: «Ormai ci hai fatto vedere tutto»

Chiara Ferragni ha scosso la mattina dei followers con l'ultimo scatto pubblicato sul seguitissimo profilo Instagram. La più nota delle influencer e moglie di Fedez ha appena condiviso una foto bollente in lingerie per promuovere un noto marchio di biancheria intima. In piedi davanti allo specchio, con sullo sfondo la cabina armadio che ormai conoscono tutti, fa vedere il fisico statuario e gli slip sono trasparenti.

Leggi anche > Gigi D'Alessio, Denise Esposito esce allo scoperto e mostra la pancia: la reazione di Anna Tatangelo

Chiara Ferragni in lingerie

Boom di commenti per la bionda imprenditrice digitale. Il completino intimo è nero e in pizzo con nastri che fasciano il ventre. Lo scatto non può fare a meno di dividere i followers. L'apprezzamento della maggioranza è assicurato, ma c'è qualcuno che la considera «volgare» e lo sottolinea nei commenti. Chi fa leva sul suo ruolo di madre e chi fa ironia: «Ormai ci hai fatto vedere tutto».

Chiara Ferragni e le provocazioni

Chiara Ferragni fa il suo lavoro e sponsorizza indumenti, ma la sua capacità di lanciare provocazioni è nota. Il suo corpo, inoltre, è tornato quello di prima dopo la seconda gravidanza. A marzo, infatti, è diventata mamma della piccola Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA