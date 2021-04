Chiara Ferragni , la foto mentre si tira il latte. Fan furiosi: «Questa te la potevi risparmiare...». La risposta di lei spiazza tutti. Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale ha postato uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, Chiara Ferragni - neomamma della piccola Vittoria - tira il latte per la sua piccolina.

«Imposta la vita come una nuova mamma», cinguetta felice Chiara Ferragni. Ma tra i tanti fan che apprezzano lo scatto naturale, spuntano i soliti hater che criticano la neomamma. «Questa foto te la potevi risparmiare», scrivono alcuni. E ancora: «Ma il motivo di mettere questa roba su Instagram? Pessimo gusto».

A stretto giro, arriva la risposta ironica della moglie di Fedez. Nelle stories di Instagram, scrive: «Domanda, ma vi pare strana la foto che ho postato? Sto leggendo i commenti e non riesco a credere che alcune persone siano scioccate». Già dalla nascita di Leone, Chiara Ferragni si è battuta a suon di post per sdoganare i tabù relativi alla gravidanza e al post gravidanza. Toccando temi sensibili, dalla depressione post partum, alle difficoltà delle mamme lavoratrici. E ora il delicato argomento dell'allattamento. Che ognuna deve essere libera di vivere come crede. Parola di Chiara Ferragni.

