Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone e Vittoria in Sardegna. La nonna svela il "mistero": «Ecco cosa le ha detto»

Chiara Ferragni , la tenera foto di Leone e Vittoria in Sardegna. La nonna svela il "mistero": «Ecco cosa le dice...». Ieri, i Ferragnez al completo, Chiara, Fedez, Leone e Vittoria, sono sbarcati in Costa Smeralda per le vacanze estive di agosto. E oggi mamma Chiara ha postato le prime foto dei figlioletti nella lussuosa casa con piscina.

Il tenero scatto del primogenito di tre anni e della piccola di quattro mesi abbracciati nel letto hanno fatto subito il giro del web. Leone guarda con aria amorevole la sorellina minore, mentre lei risponde con uno sguardo interrogativo. Immediati i commenti dei fan: «Ma la tenerezza? Stupendi i fratelli Lucia Ferragni». E ancora: «Leo si arreso all'amore...». E c'è anche chi ci scherza su: «La Vitto fulmina tutti col suo sguardo!».

Ma c'è un dettaglio super tenero sul rapporto tra i due fratellini che ha sciolto il cuore dei follower. A rivelarlo, nonna Tatiana, la mamma di Fedez. Nell'ultimo post su Instagram ha condiviso una dolce foto della nipotina e ha scritto: «Vittoriona come la chiama Leone». Immediati i commenti diveriti degli utenti: «Vittoriona per le sue guanciotte? troppo forte». Il tenero nomignolo scioglie il cuore dei fan, Leone colpisce ancora.

