Chiara Ferragni super hot in vacanza. Fru dei "The Jackal" la "sgrida": «Ma ti rendi conto di cosa stai facendo?»

Chiara Ferragni dalla sua vacanza in Grecia con la famiglia regala scatti hot ai fan che non solo approvano, ma la ringraziamo e la difendono nella bacheca dei commenti da possibili attacchi di altri follower, magari contrari alle pose scelte dall’influencer. A schierarsi al fianco della Ferragni, naturalmente anche a modo suo, anche Fru dei “The Jackal”: «Chiara – ha scritto su Instagram - ma ti rendi conto di cosa stai facendo???…».

Chiara Ferragni ha trascorso una vacanza in Grecia con la famiglia e, come al solito, ha regalato diverse condivisioni dei momenti più significativi del viaggio ai suoi numerosi follower. Tra gli scatti con i figli o in riva al mare, Chiara ha scelto di regalare anche qualche foto un po’ più pepata e in una di queste si mostra nuda nella doccia, anche se con il lato b rigorosamente censurato. Il post ha fatto naturalmente il pieno di like e ricevuto diversi commenti, stavolta insolitamente positivi, con numerosi fan che sono accorsi in una sua preventiva difesa. In attesa di critiche infatti i follower si sono scatenati: «Io – ha scritto un utente social - che aspetto i commenti delle persone frustrate che scrivono “Ma tuo marito ti da il consenso di postare queste foto? Hai anche 2 figli...«..”, oppure «Chi, come me, è qui per leggere i commenti delle mamme pancine indignate?», seguito da «Frustrati indignati tra i commenti perché sei una madre tra 3,2,1…».

C’è qualche fan che fa riferimento alle numerose querelle fra i Ferragnez e il Codacons (“Al Codacons non piace questo elemento”) e lascio il suo zampino anche Fru dei “The Jackal”, che a modo suo “sgrida” la Ferragni: «CHIARA MA TI RENDI CONTO DI COSA STAI FACENDO???? – ha scritto nei commenti il comico - La doccia col box aperto? Mo s’allaga tutto il bagno mannaggia».

