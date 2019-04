Chiara Ferragni, spunta un ragazzo misterioso nella foto con Leone: ecco chi è

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone, ma i follower notano un particolare e lei sbotta

Nonostante i follower, come riporta l'edizione on line de Il Messaggero in un articolo di Alessio Esposito, stiano tempestando di domande la 31enne fashion blogger, quest'ultima non ha ancora risposto in maniera ufficiale. Il bambino, che nella foto incriminata si intravede appena, sembra non avere più di 6 anni. Di lui non si era mai parlato, ma Chiara Ferragni ha ormai deciso di uscire allo scoperto. Dopo Francesca, Valentina e Chiara, un quarto Ferragni è pronto a conoscere la popolarità.

che compare nella. Non solo. Fino a poche ore fa quasi nessuno ne era a conoscenza, ma una storia pubblicata su Instagram dalla fashion blogger ha letteralmente fatto impazzire la curiosità dei fan. La Ferragni, infatti, haMa chi è questo bambino misterioso? Secondo i ben informati si tratterebbe del figlio di, il papà di Chiara, che - dopo la separazione da Marina di Guardo - avrebbe avuto un bambino da un'altra donna.