Chiara Ferragni, la foto fa il boom di like. I fan increduli: «Ma come fai?»

Chiara Ferragni continua ad essere la regina italiana di Instagram. Lo dimostrano i numeri eccezionali che raccolgono i singoli post della bionda influencer e moglie di Fedez. Dalle scene di vita quotidiana agli scatti fashion e sexy, passando per le foto del figlio Leone: non c'è foto che i fan non apprezzino.

Anche un selfie, pubblicato poche ore fa, è stato capace di raccogliere centinaia di migliaia di like in pochissimo tempo. Una pausa da una lettura, approfittando di qualche giorno di relax, con Chiara Ferragni che mostra un costume da bagno della sua nuova collezione.

In molti si sono complimentati con Chiara Ferragni sia per il fisico, sia per la nuova creazione della sua collezione di costumi da bagno. E c'è chi, ovviamente, si chiede: «Hai avuto anche un figlio, come fai ad essere sempre così magra?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 14:33

