Chiara Ferragni, la foto di famiglia con Vittoria, Leone e la bisnonna Luciana. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile...»

Chiara Ferragni , la foto di famiglia con Vittoria, Leone e la bisnonna Luciana. I fan notano un dettaglio: «Sdoganati...». Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un tenero ritratto di famiglia. Nell'immagine, Chiara, Fedez, Leone e Vittoria sono in compagnia dei genitori del rapper (mamma Tatiana e papà Franco) e la nonna Luciana.

Leggi anche > I Soliti Ignoti, Amedeo Goria "viola" il regolamento. Amadeus s'infuria: «Ma che fai?». Fan increduli: «È nero»

Lo scatto fa subito il giro del web. Ma questa volta ad attrarre l'attenzione degli oltre 30milioni di follower dei Ferragnez e nonna Luciana, bisnonna di Leone e Vittoria. Nell'immagine, la signora - molto somigliante al primogenito di Chiara e Fedez - indossa un golfino bordeaux e una gonna in nuance. Ma i fan notano un tenero dettaglio: «Nonna Luciana ha sdoganato le foto con i gambaletti». E ancora: «Non sei una nonna se non indossi i gambaletti, troppo bella». I fan di nonna Luciana sono concordi: «È una vera fashion influencer».

Diversi i commenti anche su baby Leone. «Guardate come osserva la nonna con in braccio la sorellina, è geloso». E ancora: «Sta dicendo 'la nonna è mia'». ed è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA