Chiara Ferragni , foto di famiglia con l'albero di Natale. Ma i fan notano un dettaglio: «Ma come fate?». Oggi, i Ferragnez hanno condiviso sui loro profili Instagram il consueto scatto natalizio davanti all'albero addobbato. Chiara Ferragni e Fedez hanno messo a confronto lo scatto di oggi con le foto del 2019 e del 2018, mostrando ai follower com'è cresciuto il piccolo Leone.

Quest'anno, poi, c'è nel pancione c'è anche la bimba in arrivo. Ma alcuni fan hanno notato un particolare: «Beati voi che cambiate l'albero ogni anno, ma con le palline vecchie cosa ci fate? È uno spreco buttarle». E ancora: «Ma buttate ogni anno tutti gli addobbi?». C'è anche chi la mette sul ridere: «Noi poveri abbiamo lo stesso albero da dieci anni». In ogni caso, la tenera gallery fa il pieno di like.

