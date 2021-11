Chiara Ferragni, follia fan a Bari: in 600 (senza mascherine) fuori da un negozio

Persone senza mascherina che creano assembramenti: la polemica è servita per quanto successo a Bari in occasione dell’arrivo di Chiara Ferragni. Sono stati tantissimi i fan, le ragazzine e i genitori accalcatisi nel capoluogo pugliese per accogliere la celebre influencer. Ecco che cosa è successo. foto: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 11:16

