Chiara Ferragni, il figlio Leone parla fluentemente in inglese e Fedez rimane a bocca aperta: la scena epica è virale

Leone Ferragni già a 4 anni è in grado di parlare perfettamente in inglese e la cosa non è passata inosservata ai follower della famiglia Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati nel loro attico a Milano dopo aver trascorso un weekend da sogno tra le montagne innevate di Megéve, in Francia in compagnia di alcuni amici. Tornati tra le braccia dei loro figli Leone e Vittoria, i due genitori influencer hanno condiviso sui social i momenti trascorsi insieme.

Il video della conversazione

Leone Ferragni è uno dei bambini più amati dai social, i suoi siparietti convincono sempre tutti e suscitano l'ilarità dei follower. Questa volta, però, il primogenito di casa Ferragni ha deliziato i follower del papà Fedez intrattenendo una conversazione totalmente in inglese con la mamma Chiara.

L'imprenditrice digitale era seduta sul divano e accanto a lei il figlio Leone che era intento a giocare sull'Ipad, quando improvvisamente si è rivolto alla mamma parlando in inglese. La scena epica è stata filmata da Fedez che ha condiviso il video sui social lasciando tutti a bocca aperta, primo fra tutti il rapper che scrive sotto la story condivisa con i follower: «Mi sento escluso da questa conversazione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 17:57

