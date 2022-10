Chiara Ferragni a Sanremo, il suo Festival è già iniziato: le prove sul palco dell'Ariston

L'attesa per Sanremo 2023 inizia a crescere. E mentre gli italiani attendono con ansia chi vincerà la prossima edizione del Festival di Sanremo, i preprativi per rendere unica la Kermesse della musica italiana entrano nel vivo. E a darne la notizia è proprio una delle prossime protagoniste: Chiara Ferragni, che sui social, fa vedere come sia già sul palco dell'Ariston.

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, la foto nudi a letto: il web impazzisce

«Un posto molto speciale»

L'influencer più famosa al mondo già di prima mattina informa il suo popolo di Instagram che la giornata di oggi sarà speciale. Chiara Ferragni in una storia si ritrae mentre è a bordo di un'auto e, con le cuffie nelle orecchie, si rivolge ai suoi follower svelando: «Oggi vado in un posto molto speciale», alimentando la curiosità di tutti. Ma l'attesa è breve perché, tempo qualche ora, e riappare pubblicando le immagini delle sue prime prove sul palco dell'Ariston.

La prima

L'influencer e imprenditrice digitale sarà la conduttrice, insieme ad Amadeus, della prossima edizione del Festival della canzone italiana e, per la prima volta ha messo piede su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia pronta ad affrontare la sua nuova avventura televisiva. Con una felpa oversize e palesemente emozionata, Chiara Ferragni, si è immortalata davanti e sul palco dell'Ariston condividendo, con i suoi fan, uno dei momenti più importanti della sua carriera, il debutto come presentatrice a Sanremo.

«Ci vediamo presto»

«Sanremo ci vediamo presto», ha scritto la Ferragni sul post con le immagini degne di essere immortalate. Per lei è l'inizio di una nuova avventura che si concluderà con la finalissima dell'11 febbraio. E c'è già chi sogna di vedere il suo primo ingresso alla prova più dura, la discesa della scalinata dell'Ariston...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA