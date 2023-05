Chiara Ferragni commossa: «Non esiste niente di paragonabile all’amore di una mamma»

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo e il suo profilo Instagram conta quasi 30 milioni di follower. L’imprenditrice, però, è anche una mamma affettuosa e, infatti, ogni giorno pubblica storie o foto con i suoi bambini: Leone e Vittoria. Proprio nelle sue ultime storie, Chiara ha dedicato un pensiero a tutte le mamme e all’amore infinito che nutrono per i loro figli.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

In una delle sue ultime storie Instagram, Chiara Ferragni ha scritto dolci parole dedicate a tutte le mamme. L’influencer era in macchina di ritorno dal fine settimana che ha trascorso con i bambini e Fedez in una villa da sogno. Chiara, dopo avere comprato due peluche a Leone e Vittoria, si è scattata un selfie e ha scritto: «Non io che mi commuovo leggendo i post di tutti sulla propria mamma.

Il weekend dei Ferragnez

I Ferragnez hanno trascorso il weekend a Villa Feltrinelli, un hotel di lusso che si trova in provincia di Brescia. Lì la famiglia ha scattato numerose foto che ha poi pubblicato sui social tenendo sempre aggiornati i follower su ciò che faceva. La protagonista indiscussa del fine settimana è stata la piccola Vittoria e la sua simpatia che, come sempre, non è passata inosservata ai fan social.

