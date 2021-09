di E.C.

Chiara Ferragni e Fedez, la tenera foto di Vittoria sul seggiolone. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non si fa!». Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale ha condiviso una tenera gallery con le foto più belle degli ultimi giorni. Tra gli scatti, una tenera immagine di Vittoria sul seggiolone, con tanto di mollettina tra i capelli.

Immediati i commenti entusiasti dei fan: «Ma è stupenda, sembra una bambola». E ancora: «Tenerissima». Ma tra i follower, qualcuno nota un dettaglio: «Ma questa bambina sta sempre seduta? Dovrebbe ruzzolare a terra...». E ancora: «Fatela gattonare, non può stare sempre su seggiolini. Non si fa...».

Ma tra i "difensori" dei Ferragnez c'è chi fa notare: «Non viviamo con lei, non sappiamo quanto sia libera di gattonare in realtà». In ogni caso, la dolce gallery fa il pieno di like.

