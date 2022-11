Chiara Ferragni e Fedez, festa in famiglia tra musica e risate: «Vitto mangia la Nutella»

Serata movimentata in casa Ferragnez. Tra bambini e adulti, le stories sono assicurate. E questo Fedez e Chiara Ferragni lo sanno bene, visto che immortalano spesso i loro bambini per mostrare ai fan cosa fanno o dicono. Le ultime stories mostrano i piccoli Leo e Vitto intenti a creare torte con la Nutella. E Fedez non perde occasione per scherzare e, inquadrando la piccola Vitto che mangia la Nutella a cucchiaiate, scrive : «Il contributo fondamentale di Vitto». Ma passa poco tempo ed ecco i due baby Ferragnez che suonano la batteria e cantano. «Silenzio in sala» scrive il rapper mentre Vittoria canta e si sbizzarisce col microfono.

Ma non può mancare lo scatto per concludere la serata: ritratto di famiglia. Sorrisi, abbracci e crema di Nutella.

I balletti

I Ferragnez sono soliti divertirsi insieme e mostrarsi uniti ai followers. Pochi giorni fa, i coniugi più social al mondo hanno regalato risate con balletti Tiktok. Prima frontalmente, poi di profilo: Fedez e Chiara Ferragni cercano di essere coordinati e riproducono un balletto insieme davanti al cellulare. Ma anche se l'esito non è proprio quello sperato, i due si divertono comunque. Non è una novità che Fedez sia richiesto dalla moglie per i suoi amati balletti. Spesso in passato hanno mostrato le loro doti, poco sviluppate, di ballerini, divertendo i milioni di follower. Basti guardare lo sguardo di Fedez, concentrato e teso, per sorridere. «Se cercate ballerini per feste, spettacoli di paese o sagre» scrive su Instagram Fedez.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 20:32

