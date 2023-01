Chiara Ferragni e Fedez replicano le acrobazie dei video di TikTok ma il finale è hot: si scopre il lato B

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti di un siparietto che è diventato virale sui social. La coppia da milioni di follower sa esattamente come intrattenere il proprio pubblico, e l'ultimo video condiviso sui social ne è la conferma: i due si mettono alla prova con un nuovo trend della piattaforma social TikTok, che ha suscitato l'ilarità di tutti i fan che non hanno potuto fare a meno di commentarlo: «Mi avete spezzata in due dalle risate», si legge.

Chiara Ferragni e Fedez e il tradimento a 'C'è posta per te': «Relazione tossica, per noi lui...»

Chiara Ferragni, Vitto fa il caffè a papà Fedez: «Ormai è bravissima». Ecco come fa (e la reazione di lui)

Sanremo si avvicina, Chiara Ferragni sente la tensione: «Mi sto c***ando sotto». Il video su TikTok

Il video di TikTok

Chiara Ferragni è ormai parte integrante di TikTok, la piattaforma dei video della generazione Z che sempre più coinvolge giovane e adulti. I suoi video accumulano sempre tanti commenti e condivisioni soprattutto quelli in cui mostra anche il marito Fedez. Esattamente come l'ultimo, in cui i due si cimentano in un trend di coppia. Nel farlo però Chiara e Fedez hanno riscontrato un po' di difficoltà: la Ferragni non riuscendo a destreggiarsi sulle spalle del marito con cautela ha, per errore, abbassato i pantaloni di Fedez scoprendogli il sedere.

La scena esilarante è stata premiata a colpi di like da parte degli utenti entusiasti: «La forza di volontà c'è», ha scritto qualcuno ironicamente. «Riuscite a sentire le mie risate?», ha commentato qualcun altro. «Vorrei essere agile come Chiara», sottolinea un utente, scherzando.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA