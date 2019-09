Chiara Ferragni e Fedez, il tenero video di Leone in monopattino. I fan notano un dettaglio: «Non l'hai ripreso...»

di Emiliana Costa

Fedez

Mercoledì 11 Settembre 2019, 21:57

Oggi il rapper milanese ha postato sul suo profiloun filmato del figlioletto Leone intento a giocare con il monopattino.Nel video, Leo, ormai una baby webstar, scorrazza sul monopattino come fosse un bambino più grande. Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, con indosso gli occhiali da sole, si spinge con il piedino e sorride alla telecamera. I fan sono entusiasti: «». Ma qualcuno nota un particolare. Il bimbo infatti si dirige verso un muretto e prima del presunto piccolo urto il video si interrompe. «», chiede ironico un follower. E ancora: «». E infine: «».Al momento Fedez non avrebbe risposto alle domande. Ma il video del piccolo Leone in poche ore ha fatto il giro del web.