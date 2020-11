Chiara Ferragni e Fedez, la campagna di sostegno per Valentina Pitzalis, sfigurata dall'ex marito

Chiara Ferragni e Fedez in prima linea per supportare Valentina Pitzalis, la giovane bruciata viva e sfigurata dall'ex marito nel 2011. L'influencer e il marito, su Instagram, hanno annunciato una singolare iniziativa per sostenere alcune spese legali a cui dovrà far fronte la donna, che rimase gravemente ustionata nell'incendio appiccato da Manuel Piredda, che morì ucciso dalle fiamme.

L'idea è stata presentata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: attraverso l'associazione 'Fare x bene', Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di aiutare Valentina Pitzalis a sostenere tutte le spese legali sostenute in questi anni, che ammontano a quasi 100mila euro. La famosa e amatissima coppia ha deciso di mettere all'asta una giornata insieme a loro: l'offerta più alta si aggiudicherà il piacevole incontro, da godersi in primavera (salvo restrizioni legate all'emergenza coronavirus).

Oltre a partecipare all'asta, gli utenti possono anche fare una piccola donazione sul sito 'Chi odia paga'. L'obiettivo è quello di arrivare a 100mila euro, finora 2362 sostenitori hanno donato già oltre 42mila euro.

