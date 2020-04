Chiara Ferragni , Fedez fa infuriare la moglie. «Ogni volta che succede si ingelosisce...». L'amore non è bello se non è litigarello. Lo sanno bene i Ferragnez che con le loro stories di vita familiare stanno tenendo compagnia ai milioni di follower in quarantena.

Leggi anche > Barbara D'Urso, imprevisto a Pomeriggio 5. L'inviata è a Milano, lei la blocca all'improvviso: «Non lo fare!»

Ultimo battibecco, in ordine di tempo, riguarda un "attacco di gelosia" di Chiara Ferragni nei confronti del marito Fedez . Ma andiamo con ordine. Qualche settimana fa, il rapper ha creato un video sulla sua quarantena in famiglia utilizzando la sigla di Friends. Da quel momento Jennifer Aniston avrebbe iniziato a seguirlo e a mettere like ai suoi post. Cosa che, a detta di Fedez, non avrebbe fatto piacere all'influencer. «Ogni volta che Jennifer Aniston mi mette like - dice ironico Fedez - Chiara si ingelosisce. In realtà Jennifer Aniston mette like solo ai post con Leone». Replica Chiara Ferragni: «Allora è una bimba di Leone».

Non è tutto. Proprio oggi l'ex moglie di Brad Pitt avrebbe rimesso like a Fedez e lui avrebbe preso in giro la moglie in una story su Instagram. «Sai chi mi ha appena messo like? - chiede il rapper porgendo alla moglie un microfono giocattolo - Jennifer Aniston. Sbem». E lascia cadere il microfono in segno di sfottò. Lo sguardo di rimprovero di Chiara Ferragni è più eloquente di mille parole. Le fan: «Chiara una di noi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA