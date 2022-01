Chiara Ferragni e la "trappola" a Fedez: «Liberissimo di non venire...». Cosa ha detto

Alla fine Chiara Ferragni fa cambiare idea a Fedez. Chiara Ferragni, nonostante la promessa fatta qualche tempo fa, “convince” Fedez a fare le valigie e accompagnarla per un weekend post festivo ma il maritino non perde occasione e racconta il retroscena sul social...

Chiara Ferragni e la "trappola" a Fedez

Alla fine Chiara Ferragni e Fedez partono per il weekend. Il racconto fatto da Fedez nelle stories inizia qualche tempo fa, quando Chiara durante il periodo delle feste stava programmando il futuro viaggetto, incontrando la netta opposizione del marito che nel mentre la riprendeva: «Mi stai tormentando per il weekend? – aveva risposto l’influencer alle lamentele del rapper - Non venire se non vuoi. Anzi... Non venire!!!. Liberissimo!!!».







Le cose però sono andate diversamente, dato che nel post seguente Fedez ha condiviso una foto che lo vede, col volto corrucciato, assieme alla moglie e davanti a una valigia evidentemente preparata per un imminente partenza, con una scritta sarcastica in sovraimpressione che recita: “Liberissimo”. Il rapper però, visti i post successivi, non si può certo lamentare della location in cui è stato portato e dalla compagnia, dato che assieme a lui c’è anche l’inseparabile amico Luis Sal.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA