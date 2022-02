Chiara Ferragni e Fedez, tifo da stadio per Dargen D'Amico a Sanremo: «In bocca al lupo amico»

Tifo da stadio a casa Ferragnez a Milano. A televoto aperto, Fedez e Chiara Ferragni stanno seguendo la finale del Festival di Sanremo 2022 e non nascondono la loro preferenza: Dargen D'Amico. Su Instagram postano video e foto con il codice di voto del cantante in gara che è stato il produttore dell’ultimo disco di Fedez “Disumano”: «Votate Dargen».

Non è la prima volta che gli influencer scendono in campo per far votare i follower. I milioni di follower dei Ferragnez potrebbero sicuramente cambiare la posizione in classifica di Dargen, la cui "Dove si balla" è ormai una hit super popolare.

