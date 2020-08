Chiara Ferragni e Fedez fanno il tampone: «In Sardegna c'è un'aria un po' pesante». Test anche a Leone

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 08:54

Vacanze in Sardegna per i Ferragnez. Fedez, Chiara Ferragni e il figlio Leone stanno trascorrendo una parte delle loro vacanze italiane in Sardegna. Il rapper, sempre molto attento a condividere argomenti d'attualità con i suoi followers, ha parlato anche della situazione Covid sull'isola quando uno dei suoi fan gli ha chiesto cosa ne pensasse.«C’è sicuramente un'aria un po' pesante - ha spiegato Fedez -. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare per un mio personale scrupolo». E ha aggiunto: «Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi».