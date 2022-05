Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala di New York: dai Ferragnez ai reali ecco chi ha partecipato all'evento esclusivo

Chiara Ferragni e Fedez sono tra gli ospiti del famoso ed esclusivo Met Gala di New York. I Ferragnez sono volati negli Stati Uniti per partecipare a questa importante serata del mondo della moda e si sono lasciati alle spalle le settimane difficili della diagnosi di tumore al pancreas e dell'operazione del cantante. L'evento si tiene il primo lunedì di maggio e ha visto la partecipazione di numerosi reali come Lady Diana e la principessa Beatrice.

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto sapere di essere pronti alla serata del Met Gala 2022, evento super atteso che ogni primavera riunisce nella Grande Mela le star. Ovviamente il loro outfit sarà curato dall'amica Donatella Versace, che ha scritto un bigliettino per entrambi. «Sarà una serata indimenticabile», si legge sul cartoncino indirizzato a Fedez. «Ci divertiremo un mondo!!!», le parole sul biglietto per Chiara Ferragni.

Come ricorda l'Independent, ogni anno, il primo lunedì di maggio, si svolge uno degli eventi più significativi del calendario della moda: il Met Gala. Nel 2020 era stato posticipato a tempo indeterminato a causa della pandemia di coronavirus e successivamente è stato cancellato definitivamente. Quest'anno tutto è tornato alla normalità.



In passato il Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit - come è ufficialmente noto il Met Gala - oltre ad attrarre top model, celebrità di Hollywood e re della moda, ha anche visto un certo numero di reali reali presenziare. La principessa Beatrice, la figlia maggiore del principe Andrea, duca di York, e Sarah Ferguson, duchessa di York, si è unita ad artisti del calibro di Kim Kardashian West, Rihanna e Blake Lively all'evento del 2018.

La regina Rania di Giordania è apparsa al Met Gala nel 2007 indossando un abito di seta blu scuro con un'ampia cintura nera. Nel 1996, la principessa Diana ha lasciato il segno al Met Gala indossando un abito disegnato da John Galliano per Dior e una collana di perle a sette fili con zaffiri e diamanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 17:52

