Chiara Ferragni e Fedez: «Devolveranno in beneficenza a un fan i soldi del matrimonio». Ecco l'indiscrezione

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sono a un passo dal sì e man mano che ci si avvicina al grande giorno (il matrimonio è previsto per il 1° settembre a Noto) sono tante le indiscrezioni che escono sul cosiddetto royal wedding italiano. Ed eccoCome riporta la pagina Instagram di Bollicinevip.com , la coppia avrebbe deciso diAl momento l'influencer e il rapper non avrebbero confermato, anche se sulle stories hanno annunciato a breve una news. E si potrebbe trattare proprio di questa scelta.Ai fan non rimane che aspettare la conferma definita. Chiara Ferragni e Fedez? Staremo a vedere.