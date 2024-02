Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio finito? Roberto Alessi a La Vita in Diretta: «Lui ha trovato una nuova casa». Ecco dove

di Cristina Siciliano

Voci sempre più insistenti sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Sono giorni che circolano rumor sulla presunta crisi coniugale tra il rapper e l'imprenditrice digitale. Dopo alcune settimane di distacco e dall'assenza nei canali social dell'altro, i Ferragnez avevano scacciato via le voci di crisi condividendo la loro cena a lume di candela in occasione di San Valentino. La crisi sembrava rientrata o almeno fino ad oggi. Il rapper, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, sarebbe andato via di casa la scorsa domenica lasciando così l'appartamento di superlusso che condivideva con Chiara, Leone e la piccola Vittoria. Durante La Vita in Diretta, l'argomento della presunta crisi dei Ferragnez ha occupato un ampio spazio in una discussione e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ha espresso la sua opinione in merito.

Le parole di Roberto Alessi

«Si sono lasciati. C'è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore - ha spiegato Roberto Alessi ad Alberto Matano -.

Roberto Alessi ha aggiunto: «Lui è andato via di casa? Credo ci sia una coppia che sta affrontando un momento difficile e lui non ha retto la tensione. Fatto sta che avrebbe un appoggio lì vicino casa e rimane in zona».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA