FUNWEEK.IT - Sono passati rapidamente i giorni dal fatidico 7 maggio 2017 quando abbiamo visto Fedez in smoking e in ginocchio davanti a Chiara Ferragni all’Arena di Verona con un anello in mano: ora che mancano poco meno di due mesi alle nozze dell’anno, l’adrenalina inizia a farsi sentire. Ciò che sappiamo è che il 1° settembre Noto, in Sicilia, si animerà per tre giorni di festa, musica e divertimento. Il royal wedding nostrano sarà in pieno stile Coachella Festival, pieno di fiori, abiti leggeri, lucine, ruote panoramiche, buona musica e ovviamente pieno di vip. Grande assente Fabio Rovazzi che oramai possiamo considerare a tutti gli effetti un ex amico di Fedez: da troppo tempo non appaiono insieme sui social loro che inizialmente sembravano inseparabili