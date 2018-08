Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo

stanno per tornare a casa: manca una settimana esatta al grande giorno e per la coppia di futuri sposi è giunta l'ora di terminare le vacanze a. La nostalgia e il romanticismo la fanno da padroni e fanno sì che sia il cantante che la fashion blogger decidono di condividere lo stesso scatto sui rispettivi account: undavanti aldi Ibiza. L'ultimo prima di tornare in Italia e preparsi al matrimonio., che come di consueto scrive in inglese, è decisamente più sintetica rispetto a Fedez e nella didascalia della foto scrive: «Il nostro ultimo tramonto insieme a Ibiza, sul nostro tetto una settimana prima del nostro matrimonio. Ricorderò questo giorno per sempre. Ti amo».sceglie di postare la stessa, identica foto, ma abbina un lungo pensiero per la ragazza che sposerà tra sette giorni. «Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà» - si legge nel post - «».