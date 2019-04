Chiara Ferragni, ritratto di famiglia con Fedez e Leone sulla terrazza. Ma i fan notano un particolare: «Diteci il segreto...»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e il ritratto di famiglia consulla terrazza di casa a Milano. Lo scatto, postato dall'influencer su, ha fatto il giro del web. Ma i fan notano un particolare: «». Ma andiamo con ordine.Chiara Ferragni ha condiviso una foto in cui appare ritratta in terrazza con il marito e il figlio., spinto da papà Fedez. Un ritratto famigliare davvero tenero, ma un dettaglio non sfugge all'occhio dei follower. «Ma fa caldo a Milano? Sono a pochi chilometri di distanza e ho il giubotto.», scrive una fan. E ancora: «Ma Fedez è sempre senza maglietta?».Insomma, i follower diironizzano sull'abbigliamento perennemente estivo del rapper. E salutano i loro beniamini con una pioggia di like.