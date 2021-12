Chiara Ferragni e Fedez, l'after party di Leone a base di sciroppo: «Ho sbocciato»

Vacanze pazze per il piccolo Leone. Durante il buen ritiro montano della famiglia Ferragni, che si prepara per le Feste sulla neve, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez si è dato alla pazza gioia, tra shottini, after party e tequila.

L'after party di Leone

Reduce dal classico raffreddore stagionale, ieri sera il bambino non ha rinunciato a fare un giretto con la mamma nella hall dell'albergo che li ospita. Nel salutarlo Fedez gli chiede: «Vai a fare after party?». E il bambino a sorpresa risponde di sì. «E a che ora torni?», lo incalza il padre, fingendosi preoccupato. «Domani», replica Leone, stando al gioco. «Ma domani sarai in hangover!». «Sì con la mamma», risponde il bimbo mentre esce dalla camera mano nella mano con Chiara.

Dopo meno di un'ora il piccolo rientra. «Sei già tornato? – chiede sorpreso il cantante –. E com'era la festa? Non hai bevuto troppo?». «Sì, ho sbocciato!» risponde Leone, lasciando di stucco il padre. «Ma sai cosa vuol dire?». «Vuol dire togliere». «In un certo senso – puntualizza la mamma – vuol dire aprire una bottiglia». «Hai sbocciato? – ribatte Fedez –. E sei brillo?». «Sì» risponde Leone, che non pago dell'"after party", butta giù un misurino di sciroppo. «Bevi un vodka lemon anche per me» gli dice il padre. A quel punto il piccolo risponde sorridendo: «Te amo, te quiero, tequila».

