Chiara Ferragni e Fedez, il piccolo Leo in tenuta scolastica: «Un principino». La sua foto conquista tutti

Leo, piccolo lord. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha conquistato tutti in tenuta scolastica. Su Instagram, mamma imprenditrice digitale mostra fiera il suo piccolo primogenito con degli scatti in cui Leone indossa la sua uniforme scolastica: «Photo day at school» si legge in didascalia. Biondo, occhi azzurri e sorridente: Leo ha tutta l'aria di essere un "piccolo principe". E anche i milioni di follower di Chiara lo notano.

Martedì 2 Maggio 2023

