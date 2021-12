Chiara Ferragni e Fedez, la recita di Natale di Leone. Il padre: «È meno agitato di me a Sanremo»

Debutto in società per Leone. Oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno accompagnato il loro figlio maggiore alla sua prima recita scolastica e l'emozione per tutti era palpabile. Il bambino, da settembre iscritto alla St.Louis School, il prestigioso istituto internazionale milanese, ha debutatto sul palco della scuola con un outfit in perfetto tema natalizio. L'influencer ha scelto infatti per lui un maglione blu decorato con un allegro pupazzo di neve, abbinato a un paio di pantaloni scuri e sneakers rosse.

Subito riconoscibile come il più elegante della classe, Leone è apparso pensieroso e leggermente emozionato prima della recita, ma non appena si è trattato di cantare Jingle Bells insieme agli altri bambini ha mostrato tutto il suo entusiasmo, sorridendo e accompagnandosi con un sonaglino. «Comunque meno teso del papà a Sanremo», ha commentato divertito Fedez, ricordando la commozione che all'Ariston lo accompagnò durante il duetto con Francesca Michielin.

Alla fine della recita natalizia, Leone ha ricevuto il suo diplomino di partecipazione che ha mostrato orgoglioso ai genitori prima di recarsi da Babbo Natale - stavolta quello vero - per prendere il proprio regalo. «Ormai è un ometto» ha scritto Fedez, emozionato per la performance del figlio, che vede crescere ogni giorno di più.

