Chiara Ferragni e Fedez, crisi addio? La tenera foto mano nella mano dopo due settimane di silenzio

Chiara Ferragni e Fedez, smentite (forse) le voci di gossip sulla presunta crisi di coppia. Nelle ultime ore, l'imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto che chiarirebbe, a distanza di due settimane, il rapporto tra i due. La foto ritrae le loro mani mentre si stringono in segno di amore e di affetto, quello che in molti hanno messo in dubbio dopo l'ormai celebre bacio che Fedez e Rosa Chemical si sono scambiati sul palco dell'Ariston.

La foto su Instagram

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è stata forse reale, ma sembra adesso essere un lontano ricordo. Il pubblico social è spaccato: da un lato chi difende la coppia e si augura che abbiano superato la burrasca, dall'altro chi a quella burrasca non crede più, o magari non ci ha mai creduto.

Ora pare proprio che Chiara, con questo scatto inequivocabile, voglia mettere un punto alla tempesta mediatica. Nessun commento ulteriore a corredo dell'immagine: solo le due mani che si intrecciano tra di loro in segno di riappacificazione.

