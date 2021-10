Chiara Ferragni e Fedez, incubo finito per Vittoria: «Si torna a casa»

Incubo finito per la piccola Vittoria. «Si torna a casa»: scrive Fedez in una storia Instagram di pochi minuti fa, ripresa subito dalla moglie Chiara Ferragni. Nella stories si vede la piccola in un passeggino che sorride e agita le mani.

Si conclude il ricovero della Vitto che da giorni era in ospedale alle prese con il virus sinciziale. Già ieri mamma Chiara aveva postato un storia di Vittoria, dicendo che le sue condizioni stavano migliorando a vista d'occhio e, poco dopo, lo stesso Fedez aveva comunicato ai follower che molto probabilmente la piccola sarebbe tornata a casa il giorno dopo.

Venerdì 29 Ottobre 2021

