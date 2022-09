Chiara Ferragni e Fedez, fuga d'amore a Portofino tra rose bianche e vista incantevole: i festeggiamenti per l'anniversario

Chiara Ferragni e Fedez sono sposati da quattro anni. E dopo le celebrazioni social del traguardo raggiunto insieme i due hanno deciso di concedersi una piccola fuga d'amore a Portofino, lontani da impegni e dai figli.

Tra cespugli di rose bianche e una vista da sogno, la coppia si è regalata una cena a lume di candela che è stata condivisa con tutti i follower di Instagram.

Quattro anni d'amore

Dopo 1.460 giorni dal fatidico sì, i Ferragnez si amano sempre di più. L'1 settembre 2018 i due invasero Noto, in Sicilia, per un matrimonio da sogno. Un evento unico nel suo genere, pubblicizzato e raccontato dalla coppia grazie all'aiuto dei social, rendendo partecipi tutti i loro follower dello sfarzo e del lusso che ha accompagnato quei giorni di festa.

Da quel momento il loro amore si è rafforzato e, giorno dopo giorno, Fedez e Chiara Ferragni si promettono amore eterno. Così, in occasioni speciali come queste, i due non si risparmiano delle dediche davvero speciali capaci di commuovere il web, ma soprattutto capaci di emozionarsi a vicenda.

La fuga

E per i quattro anni di matrimonio, i loro festeggiamenti non potevano che essere all'altezza della cerimonia che ha incantato il mondo. Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi una fuga d'amore speciale, in un posto speciale. Portofino, infatti, per i due è una tappa fissa di ogni estate che si rispetti. Almeno due weekend all'anno, i Ferragnez si recano in Liguria per godersi lo spettacolo di un panorama incantato tra montagne che si fondono nel mare cristallino.

I due sono ormai di casa e per l'occasione hanno scelto proprio un luogo magico dove gustarsi una cena a lume di candela. I due hanno scelto una cena con vista sul borgo dall'alto di Castello Brown con una tavola decorata da una cascata di rose bianche.

E in poche ore il loro post condiviso su Instagram ha riscosso un enorme successo. Una cena da vivere e assaporare in ogni istante, prima di tornare ai doveri della quotidianità, insieme ai frutti del loro amore: Leone e Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 13:30

