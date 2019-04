Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Leone in camicia. E ricompare l'intruso

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sugli ultimi aggiornamenti. Il rapper ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo vede ritratto con in braccio il figlio nato dall'amore con Chiara Ferragni. Il bimbo è vestito di tutto punto e Fedez commenta: «Quando tuo figlio è più elegante». Ma l'attenzione dei fan è catturata da un altro particolare...Alle spalle di Fedez e Leone compare di nuovo. Questa volta il volto che inquieta i fan compare su un busto alle spalle del rapper e del bimbo. E i commenti non tardano ad arrivare.«È inquietante quella faccia dietro?». E ancora: «Il tizio dietro colpisce ancora». E infine: «A me fa paura il coso dietro». Insomma,. Resta solo da scoprire di chi si tratta. Staremo a vedere.