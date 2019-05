Chiara Ferragni e il bacio con Fedez in barca. I fan notano due particolari... La risposta di lei spiazza tutti

Ultimo aggiornamento: 11:21

L'influencer più famosa del mondo e il rapper milanese hanno fatto sognare i follower con la romantica vacanza in Polinesia. Ma dallo scatto che li vede ritratti in barca, mentre si scambiano un tenero bacio, emergerebbero due dettagli che non sarebbero passati inosservati...Il primo particolare che salta agli occhi dei fan sono. «Certo che a unghie non stati messi bene... Con i soldi che avete, fate qualcosa». E ancora: «Nella sfida dei piedi, stavolta vince Fedez». E poi c'è chi prende di mira lei: «Gesù che dita, ma con quei piedi ci cammini pure?». Chiara Ferragni spiazza tutti e scrive come didascalia del post: «».Ma i follower notano anche un secondo particolare e riguarda. «Ma le tett*** ti sono cadute in acqua?». E ancora: «Ma con tutti i soldi che hai, rifattele ste tet***?». Ma anche in questo caso, arriva la risposta pungente di Chiara Ferragni: «».