Chiara Ferragni e Fedez, la festa per i 5 mesi di Vittoria fa "arrabbiare" il fratello Leone

La festa per i 5 mesi di Vittoria, figlia dei Fedez e Chiara Ferragni, indispettisce non poco il fratellino Leone. Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza in Sardegna, dove hanno festeggiato con una piccola torta la ricorrenza dei cinque mesi dalla nascita di Vittoria, provocando le “proteste” del piccolo Leone.

Ferragnez, la festa di Vittoria fa "arrabbiare" il fratello Leone

Vittoria compie cinque mesi e i genitori, Fedez e Chiara Ferragni, organizzano un piccolo party. Papà Fedez ha condiviso un post con i festeggiamenti in cui si vede Chiara Ferragni con Vittoria in braccio davanti a una torta: la piccola è emozionata e scalcia di fronte all’unica candelina accesa e alla voce della mamma, che intona “Tanti auguri” sulla base di una melodia a dir la verità un po’ stridula.

La musica però indispettisce Leone, che invece di unirsi al canto e ai festeggiamenti, si copre velocemente le orecchie. Fastidio per il “rumore” sicuramente, ma per il primogenito di casa Ferragnez, da sempre al centro dell’attenzione, forse sono anche le prime giustissime dimostrazioni di gelosia per la sorellina appena arrivata….

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 11:54

