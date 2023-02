Chiara Ferragni ritrova la fede(z) e il sorriso: le foto che mettono la crisi in un angolo

di Redazione web

La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è iniziata sui social, alimentata dai non detti (o meglio, non postati), e tra una foto e una storia su Instagram sembra anche essere rientrata. Il tutto, senza che i due diretti interessati proferissero mai una parola a riguardo. Tutto un gioco di dettagli, come quello della fede.

Chiara Ferragni e Fedez, crisi addio? La tenera foto mano nella mano dopo due settimane di silenzio

«Chiara Ferragni uguale a Rosa Chemical»: il commento su TikTok, la sua risposta è da applausi

La fede ritrovata

«Chiara non la idossa più», notarono i fan a ridosso della settimana sanremese. Che fosse un chiaro segnale o una semplice casualità (la co-conduttrice del Festival non l'aveva indossata durante le serate all'Ariston), non si è ancora saputo. Eppure, l'anello in oro rosa tempestato di diamanti, è tornato prepotentemente in primo piano sabato sera, quando Chiara Ferragni ha pubblicato tra le storie la foto di due mani che si sfiorano: la sua, e quella del marito Fedez, resa riconoscibile proprio dalla fede (e dai tatuaggi).

Il dettaglio più splendente

Anche nell'ultimo post pubblicato su Instagram, una carrellata di foto, ne spicca uno in cui l'anello dal valore di oltre diecimila euro è in primo piano: è quella che Chiara ha scelto per ricondividere nelle storie l'ultimo aggiornamento. È anche la più recente tra quelle inserite nel carousel che racchiude momenti dell'ultima settimana, quella della Milano Fashion Week. Impossibile non notare un altro dettaglio, oltre alla fede: il sorriso splendente. Anche quello, nelle ultime settimane, sembrava sparito.

La crisi

C'è anche chi è convinto che la crisi non sia altro che una montatura, studiata ad arte per creare un nuovo centro d'interesse attorno a loro. Tutto materiale per la seconda stagione di "Ferragnez", la serie Amazon Prime che racconta la loro vita dietro le quinte. Anche su questo argomento, corrono alcune voci. Ferragni e Fedez avrebbero chiesto alla produzione un mese di stop nelle riprese, facendo slittare l'uscita da maggio a settembre 2023.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA