Chiara Ferragni e Fedez in versione "famiglia Addams", i fan notano un dettaglio: «Ora mi segno la data»

Fedez e Chiara Ferragni postano una foto decisamente divertente per i loro follower. Sull'account Instagram del cantante, i 'Ferragnez' appaiono vestiti in maniera insolita e i fan se ne accorgono subito.

«Famiglia Addams», scrive Fedez, in merito al proprio outfit elegante ma quasi completamente in nero. Chiara Ferragni, invece, indossa un accappatoio e delle pantofole di Louis Vuitton. Una scelta di stile decisamente 'sui generis', che non è sfuggita ai follower della coppia.

Qualcuno, tra i fan di Fedez e Chiara Ferragni, non può fare a meno di notare un dettaglio piuttosto insolito e, rivolgendosi al cantante, commenta così: «Una delle poche volte in cui sei tu quello elegante, ora mi segno la data». C'è anche chi scherza così sull'outfit di entrambi: «Una casalinga disperata accompagna il bimbo al primo giorno di scuola».



Mercoledì 19 Febbraio 2020

