Chiara Ferragni, Fedez scherza con Ester Expósito e la moglie gli fa una scenata. Lui si fa perdonare così. È noto che Fedez abbia un debole per l'attrice spagnola Ester Expósito, ma l'ultimo apprezzamento ha fatto infuriare la moglie scatenando una disputa su Whatsapp che poi è stata rigorosamente condivisa sui social. La reazione dell'imprenditrice digitale ha divertito il web. E il cantante ha mostrato ai fan con la consueta ironia come è andata a finire.

Chiara Ferragni e la scenata a Fedez per Ester Expósito

Tutto è cominciato quando Fedez ha commentato su Instagram una foto dell'attrice alludendo a uno dei rimproveri più frequenti di Chiara al marito. La 34enne si lamenta del fatto che Fedez le fa pochi complimenti in pubblico e le attenzioni a Ester Expósito hanno scatenato la sua reazione. «Ma quanto è bella mia moglie, ah no ho sbagliato post scusate», è stato il commento della discordia. Nelle stories di Instagram ha poi mostrato la reazione di Chiara.

Chiara ha reagito scrivendogli un semplice «Stronzo». Un messaggio più che esplicito che ha divertito i followers, ma non è finita qui. Fedez è stato poi redarguito dagli stessi utenti dei social perché sul telefono ha memorizzato la moglie con nome e cognome. Ha rimediato modificando la rubrica e associando al suo numero la frase "Chiara l'amore della mia vita". Un cambiamento che è parso anche come un modo scherzoso per chiedere perdono.

