Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con il piccolo Leone, i fan notano un dettaglio

Chiara Ferragni

Fedez

Temptation Island Vip, Tina Cipollari contro Er Faina. Ecco come lo ha definito...​

Mercoledì 21 Agosto 2019, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vacanze stancano!Dopo la, Fedez ha pubblicato su Instagram un ritratto di famiglia in cui dormono proprio tutti, ma un particolare ha messo i"Ritratto di famiglia", è intitolato così lo scatto da 260 mila mi piace, postato su Instagram daLa tenera foto è stata come sempre commentata dai fan della coppia, c'è chi ha ironizzato chiamandoli i "Ferragnezzzzzzzz" o "I Sognagnez" e chi invece ha notato un particolare: «Ma le cinture di sicurezza?». Fortunatamente non si è scatenata nessuna polemica sono una piccola osservazione di un utente, mentre tutti gli altri hanno apprezzato divertiti lo scatto. E c'è infine chi ha ricordato lo scherzo che solo pochi giorni fa ha fatto alla moglie immortalandola sui social proprio mentre dormiva.