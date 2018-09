Chiara Ferragni e Fedez dopo il matrimonio: «Un altro figlio, un singolo e un tour mondiale dietro la consolle»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il matrimonio è stato celebrato e ora la coppia di sposini composta dafa progetti per il futuro. Dopo le nozze da 100mila contatti sulla rete per i due si prospetta un altro figlio, unmusicale e notti dietro la consolle in giro per il mondo per far ballare i fan in discoteca.A svelare i programmi della coppia d’oro “Chi”, in edicola domani, secondo cui Fedez e la Ferrigni avrebbero anche firmato un contratto con una major americana: “In arrivo – fa sapere la rivista - un fratellino per Leone e un tour planetario in coppia da deejay.La Ferragni e Fedez hanno firmato un contratto con una major americana per scendere in consolle. In gran segreto in questi mesi, infatti, si sono messi a studiare musica per debuttare come deejay in coppia. Quando succederà? La prossima estate: lanceranno un singolo musicale insieme per far ballare la folla e faranno un tour nelle discoteche di tutto il mondo”.